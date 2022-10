ANCONA - Non c’è la staccionata nel punto esatto dove nel tardo pomeriggio di ieri, domenica 9 ottobre, è caduto nella scarpata del Passetto un 78enne che si era appartato per fare pipì. Il parapetto di legno che separa i passanti dal burrone (lato bagni pubblici) arriva fino a un certo punto, ma non completa il perimetro della falesia, almeno fino a dove sarebbe possibile. In pratica, manca un pezzo di staccionata.

E proprio lì, approfittando dell’assenza di ostacoli, il 78enne si è appartato per espletare i bisogni fisiologici. Essendo anche molto buio (un altro problema di quell’area) è scivolato e ruzzolato per una quindicina di metri. È riuscito a salvarsi aggrappandosi alla vegetazione. Si è fermato a poca distanza dal precipizio oltre il quale sarebbe volato nel vuoto. È rimasto lì per alcuni lunghissimi minuti, gridando aiuto, nella speranza che qualcuno lo sentisse. Grazie alla segnalazione del carabiniere che portava a spasso il suo cane è stato possibile attivare i soccorsi. Una volta tirato su e adagiato su una barella della Croce Gialla, è stato portato in ospedale. I vigili del fuoco hanno messo in sicurezza l’area, delimitandola con nastri biancorossi e una transenna di metallo. In maniera tale che nessuno possa più avvicinarsi al dirupo, con il rischio di ruzzolare giù per la scarpata.