Anziano rapinato dopo il bancomat: Tagliata senior condannato a 4 anni

ANCONA - Lo avevano seguito passo passo dal Piano fino a Vallemiano. In via Bentivoglio, una stradina chiusa, era scattato l’assalto nei confronti di un pensionato di 85 anni che aveva da poco prelevato al bancomat la somma di 700 euro. L’anziano era stato preso da dietro, afferrato per il collo, strattonato e derubato. La rapina era andata in scena la mattina del 28 novembre 2017. Quasi un mese dopo, c’era stato l’arresto dei due uomini individuati dalla Squadra Mobile anconetana come i responsabili del blitz ai danni del vecchietto: per Carlo Tagliata, padre del killer di via Crivelli, e suo cognato Mario Balì, 40 anni, erano scattate le manette.