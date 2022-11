ANCONA- A processo per omicidio colposo e lesioni colpose. È stato rinviato a giudizio ieri mattina dal gup Francesca De Palma il tecnico chiamato alla manutenzione della caldaia dell’appartamento della famiglia Paladini, in via Cupramontana, da cui il 12 marzo dello scorso anno ci fu una perdita di monossido di carbonio. Le esalazioni causarono la morte del 79enne Giorgio Paladini. Gravi in ospedale erano finiti il figlio e la moglie, storditi dall’avvelenamento da monossido.

Il dibattimento

Il processo per il tecnico, anconetano di 37 anni, inizierà il 3 ottobre 2023 davanti al giudice monocratico. La difesa, rappresentata dall’avvocato Marina Magistrelli, ha scelto il rito ordinario sicura «di poter dimostrare l’innocenza dell’imputato nel corso del dibattimento». Per ora, nessuna vittima si è costituita parte civile. Stando a quanto emerso, il tecnico era intervenuto nell’appartamento di via Cupramontana il giorno prima della tragedia. Era stato chiamato dalla famiglia Paladini perché erano state ravvisate delle problematiche: da giorni gli inquilini avvertivano un fastidioso odore di gas. In prima battuta, la mattina dell’11, erano arrivati i tecnici dell’Edma. Essendo però stato riscontrato un problema “privato”, in secondo luogo era stato chiamato il 37enne indagato. L’intervento si era concluso con l’applicazione di una guaina.

Il tubo staccato

Gli investigatori della Squadra Mobile, nel corso degli accertamenti, avevano trovato il tubo di esalazione staccato dalla bocchetta della caldaia e un malfunzionamento della combustione: tale difetto avrebbe portato, stando all’accusa, a una portata eccessiva di gas, così da generare la dispersione in casa del monossido di carbonio. Per l’accusa, il tecnico non aveva messo in sicurezza la caldaia.