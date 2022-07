I vicini sentono cattivo odore e danno l'allarme: trovato un cadavere in decomposizione

ANCONA - Scoperta choc in via Ruggeri ad Ancona: il cadavere di un anziano in avanzato stato di decomposizione è stato trovato all’interno dell’abitazione in cui viveva da solo. Sono stati i vicini, insospettiti dall’acre e forte e odore che proveniva dall’appartamento, a dare l’allarme al numero unico d’emergenza 112. Sul posto, attorno alle 21, è intervenuto il 118 con l’automedica e un’ambulanza della Croce Rossa, insieme ai vigili del fuoco e alle forze dell’ordine.

Anziano trovato morto in casa

Dal momento che nessuno rispondeva e la porta era chiusa a chiave, i pompieri hanno dovuta sfondarla per consentire al personale sanitario di entrare. Macabra la scoperta: riverso sul letto c’era il corpo di un 75enne in avanzato stato di decomposizione. L’equipaggio del 118 non ha potuto far altro che constatare il decesso che, secondo i primi accertamenti, risalirebbe almeno a quattro o cinque giorni fa. Anche l’appartamento in cui viveva da solo è stato trovato in condizioni di degrado. Un dramma della solitudine, dunque.