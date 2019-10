Ancona, anziana al mercato si smarca dalla badante e va al bar a prendere un cappuccino

© RIPRODUZIONE RISERVATA

ANCONA -smarrisce l’anziana al mercato che viene poi ritrovata in un bar della zona dove era andata a fare colazione. Il fatto è accaduto martedi mattina al mercato di piazza D’Armi dove una badante di origini peruviane, vista la bella giornata di sole, aveva deciso di far uscire l’anziana che accudisce portandola a fare un giro al mercato di piazza d’Armi.Anziana che necessita di una assistenza in quanto affetta da una forma di demenza senile. Sta di fatto che la peruviana e la sua assistita hanno iniziato a girare tra le bancarelle del mercato. Una passeggiata di salute fino a che la badante non ha incontrato una sua amica che non vedeva da tempo. Tra saluti e strette di mano la donna non si è accorta che l’anziana, nel frattempo, aveva continuato a camminare come se nulla fosse. Solo dopo qualche minuto la peruviana si è resa conto di quello che era accaduto ed ha iniziato a cercare l’anziana nella zona del mercato aiutata anche dall’amica con cui si era fermata a parlare.Dopo una decina di minuti la donna, in preda al panico, è stata avvicinata da un passante che gli ha fatto presente che in un bar lì vicino, qualche istante prima, si era imbattuto in una anziana in stato confusionale che era andata a fare colazione ma che non aveva i soldi per pagare. Un indizio quanto mai prezioso che ha permesso alla peruviana di rintracciare la donna.