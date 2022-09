Guarda un programma in Tv, si spaventa e si barrica in casa. Nella notte cade e si ferisce: salvata da un vicino

ANCONA - Guarda in tv un programma di cronaca nera, di quelli che raccontano drammi e tragedie della vita quotidiana. Ma la signora ha 97 anni e resta particolarmente colpita da quelle scene, tanto che prima di andare a dormire decide di chiudere a chiave la porta di casa per sentirsi più sicura: nel cuore della notte, però, si è alzata dal letto e tornando in camera è inciampata cadendo rovinosamente sul pavimento.

Cade in casa a 97 anni e non riesce ad alzarsi

L'età e il dolore le hanno impedito di alzarsi, lo choc e l'idea di avere chiuso la porta dall'interno hanno contribuito a spaventarla ulteriormente ma anche a spingerla a chiedere aiuto con tutta la voce che le rimaneva. La richiesta è stata sentita da un vicino che ha immediatamente allertato i soccorsi: sul posto la Croce gialla e i vigili del fuoco che sono entrati nell'appartamento in centro storico ad Ancona e l'hanno stabilizzata prima di portarla in ospedale per accertamenti.