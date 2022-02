Cade in casa e non riesce a chiedere aiuto: 92enne soccorsa 20 ore dopo con un principio di ipotermia

ANCONA - Ha passato oltre 20 ore in terra dopo una caduta ma alla fine sono scattati i soccorsi quanto è bastato per finire in ospedale. Brutta avventura per una anziana di 92 anni caduta in casa e soccorsa dai Vigili del Fuoco e dalla Croce Gialla di Ancona. Il fatto è accaduto a Pietralacroce. Ad allertare il 112 numero unico dell’emergenza territoriale ci hanno pensato alcuni vicini di casa insospettiti circa la presenza di una luce rimasta accesa per diverse ore. Un soccorso piuttosto complicato anche per il fatto che la donna abita al quinto piano. Sul posto i Vigili del Fuoco oltre all’autopompa di servizio hanno dovuto far ricorso all’autoscala per raggiungere l’abitazione della donna. L’anziana è stata trovata in camera da letto ma quello che ha preoccupato i soccorritori il fatto che la donna era caduta da oltre 20 ore ma che sopratutto si trovava in uno stato di ipotermia dovuto al contatto con il pavimento. Dà qui la decisione di trasportare la donna al pronto soccorso dell’ospedale regionale di Torrette.

APPROFONDIMENTI ANCONA Trovata priva di sensi e in ipotermia fuori da un parco, 15enne...

© RIPRODUZIONE RISERVATA