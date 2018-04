Anziana cade nella vasca e resta bloccata in casa per cinque giorni

ANCONA - È rimasta stesa sul pavimento per cinque giorni, dopo una rovinosa caduta. Soltanto ieri, quando la nipote ha lanciato l’Sos perché il telefono squillava a vuoto e non riusciva ad entrare in casa, i soccorritori sono intervenuti per aiutarla a rialzarsi e portarla al pronto soccorso di Torrette. Ha dell’incredibile la storia che arriva da via Panoramica, dove una nonnina di 74 anni è sopravvissuta a giorni di agonia, prigioniera del bagno di casa. L’allarme è scattato ieri mattina attorno alle 11, quando la nipote dell’anziana ha contattato il 118 perché non riusciva ad entrare nell’appartamento: la porta d’ingresso, infatti, era chiusa a chiave dall’interno. Sul posto si sono subito precipitati i mezzi di soccorso, con l’automedica del 118 e un’ambulanza della Croce Gialla, insieme all’autoscala dei vigili del fuoco. Sono stati loro, i pompieri, a forzare la porta e consentire al personale medico di entrare. L’anziana era vigile, ma dal dolore non riusciva ad alzarsi.

Domenica 22 Aprile 2018, 05:45 - Ultimo aggiornamento: 22-04-2018 05:45