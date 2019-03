Antennista si ferisce alla gamba ​e resta bloccato sul tetto dove lavora

© RIPRODUZIONE RISERVATA

SENIGALLIA - Un antennista, ferito ad una gamba, è stato soccorso nel primo pomeriggio di ieri sul tetto di un edificio in via delle Ginestre alle Saline. È stato proprio lui, un senigalliese di 53 anni, a chiamare i soccorsi non riuscendo più a muoversi. Era infatti rimasto bloccato. Si era inginocchiato per sistemare un’antenna sul tetto di un’abitazione privata quando è accaduto l’infortunio sul lavoro. Ha provato a rialzarsi e ha sentito improvvisamente un forte dolore all’anca, che l’ha immobilizzato.È riuscito a recuperare il cellulare per chiamare il 118. Sul tetto era infatti da solo e non potendosi muovere sarebbe rimasto bloccato. Dall’ospedale cittadino è partita un’ambulanza per raggiungere l’antennista. Nemmeno i sanitari però erano in grado di farlo scendere dal tetto così hanno chiesto l’intervento dei vigili del fuoco.