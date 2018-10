Annuncia il suicidio con un selfie ragazza salvata in extremis sul ponte

© RIPRODUZIONE RISERVATA

ANCONA – Annuncia l’intenzione di farla finita con un selfie inviato alla madre e al fidanzato: salvata in extremis di carabinieri. E’ avvenuto nel primo pomeriggio a Collemarino: i militari hanno trovato la 29enne pronta a tuffarsi di sotto proprio come aveva preannunciato con i messaggi ai suoi cari. I militari sono riusciti a stabilire un contatto ed a convincere la ragazza a rinunciare alle proprie intenzioni. La 29enne è stata poi portata all’ospedale di Torrette per tutti i controlli del caso.