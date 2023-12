«Sono nata a Capodimonte, a casa della nonna materna. Avevo quattro anni, quando i miei si sono trasferiti a Brecce Bianche. Attorno ai palazzi nuovi, era tutta campagna. Famiglie giovani, con tanti bambini, con cui scorrazzavo nei campi. Raccoglievamo le ciliegie sugli alberi di villa Marabotto, inseguiti dal fattore». Un'infanzia spensierata, quella di Annalisa Trasatti.

La musica ce l'ha nel sangue: sua madre Mariangela e papà Alberto si erano conosciuti alla Farfisa, un imprinting che non dimentica. «Mi piace farmi raccontare da mio padre, fermano diplomato al Montani, gli aneddoti delle trasferte al Cantagiro, al teatro Sistina e al festival di Sanremo. “Ingegnere del suono”, coordinava la squadra che la sua ditta inviava per garantire il service». Voleva fare la rockstar, Annalisa, ma poi l'arte l'ha presa per mano. La mamma voleva iscriverla a Ragioneria, ma Annalisa disse di no, il primo di tanti.

Gli studi e i sogni

«Irremovibile, frequentai il Linguistico Benincasa». Ma deve ai suoi l'amore per l'arte. «Ogni viaggio con loro, e con mia sorella Chiara, più piccola di sei anni, era una scoperta di musei e gallerie». La prof d'arte, stupita da un'ottima interrogazione su Bernini e Borromini, decretò che questa era la sua strada. «Anzi, la nostra, mia e della compagna di classe Valentina Ventrella, con cui mi iscrissi, subito dopo il diploma, a un corso triennale in conservazione museale, istituito da Sgarbi a San Severino». Nel frattempo, aveva vinto una borsa di studio del Pio Sodalizio dei Piceni, per studiare a Roma. «Un altro no. Scelsi di restare qui. E quando, con la riforma universitaria, è stato istituito il corso triennale in Beni culturali, mi sono laureata a Macerata». Frequenta un corso post laurea a Jesi. «In didattica: la comunicazione è la mia passione». Tirocinio alla Galleria Nazionale di Bologna, dove scopre l'arte contemporanea. «Tornata ad Ancona, su suggerimento della dottoressa Costanza Costanzi, mi rivolsi a Roberto Farroni, allora a capo della commissione Cultura del Comune, che mi affidò alcuni laboratori per le scuole. Tante occupazioni occasionali: fatto il corso per operatori dei musei, non esisteva la figura professionale». Poi, Farroni le apre le porte del Museo Tattile Omero. «Sono stata co.co.co, co.co.pro. e operatrice a tempo determinato». Rimane precaria, nonostante abbia intanto vinto un altro concorso per un posto fisso al Centro documentazione dell'Aci, a Roma. Un altro no, incomprensibile per mamma Mariangela. «Non potevo andar via dalla mia città. E questo lavoro mi piaceva troppo». Prende il patentino da guida turistica, ed entra nella cooperativa Opera. «Se guardi Ancona con gli occhi dei turisti, capisci tante cose. Ti fanno domande, anche strampalate, che però ti fanno capire, vedere vie, monumenti e quartieri come non li avevi mai visti. E la vera sfida è quando guidi gruppi di anconetani, che credono di conoscere la città». Per loro, soprattutto, ha accolto l'invito dell'editore fabrianese Ciabochi a fare un libro su Ancona. «Non una vera guida, ma un viaggio per immagini, riflessioni, citazioni e suggestioni, a partire dall'assunto, di Massimo Di Matteo, che Ancona, il suo destino, ce l'ha nella sua forma naturale, a gomito, “ankon” in greco». Lo si vede bene dal belvedere Canova, accanto a piazza Sangallo. «E lì, a Capodimonte, finalmente sono tornata ad abitare: dalla finestra, in alto sui tetti, vedo anche la casa dove sono nata, in via Cialdini».

“Io vivo a Capodimonte” è il titolo del gruppo Facebook. «Durante la pandemia, rimbalzavano sul social fotografie, aneddoti, richiami a cantare e a suonare dai balconi. Tante proposte, per riportare la vita nel quartiere, e per promuoverne l'appeal turistico: sono tante le bellezze architettoniche e storiche, dalla Cittadella a Sant'Agostino, passando per le sinagoghe e i murales recenti di AnconaCrea. E c'è la casa natale di Francesco Podesti, perché non farne una casa-museo?». Annalisa non fa la cantante, ma è convinta che la storia del costume passa anche per le canzonette. E lei, per i capomontesi, è una star.