Angelo vinto dal male: addio all'infermiere che sorrideva sempre a tutti

ANCONA - Per cinque anni ha lottato contro un male che non gli ha dato scampo. Sembrava averlo sconfitto, ma negli ultimi mesi è tornato a tormentarlo. Si è sottoposto ad estenuanti cicli di cure, senza mai rinunciare al lavoro, che per lui non era un semplice mestiere, quello di infermiere, ma una missione. Abnegazione, generosità e solidarietà erano i principi ispiratori di Angelo Tricarico, infermiere di Torrette, volato in cielo giovedì a soli 39 anni dopo aver combattuto come un leone perché era innamorato della vita, in tutte le sue sfaccettature.