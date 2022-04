Andreea scomparsa, Chi l'ha visto riaccende la speranza: «Segnalati avvistamenti a Roma, Ancona e Milano»

MAIOLATI SPONTINI - Roma, Ancona e Milano. Sono questi gli avvistamenti di Andreea Rabciuc segnalati in diretta, ieri sera, a "Chi l'ha visto?". La 27enne è scomparsa dal 12 marzo dopo una forte lite con il fidanzato Simone Gresti (che rimane ancora l'unico indagato, con ipotesi di reato sequestro di persona).

Le prime due segnalazioni sono giunte a Federica Sciarelli da telespettatori, la terza è stata raccolta dal legale di Gresti,: «Chiedeva soldi piangendo a Roma, in zona Magliana, ad un supermercato, alla fine di marzo. Diceva che non aveva né da mangiare né da dormire. aveva un occhio livido e delle ferite sul viso», ha fatto sapere una signora mandando, via fax, un biglietto alla redazione. Altra segnalazione di una ragazza somigliante ad Andreea vista il 16 aprile ad Ancona, in zona corso Mazzini all'altezza della Galleria Dorica. Quanto a Milano, l'avvocato Emanuele Giuliani ha riferito di aver ricevuto in giornata la telefonata di signora che avrebbe visto la ragazza nella zona della stazione metropolitana Cadorna, direzione Rho Fiera.

«Chiunque pensi di avere visto Andreea ce lo faccia sapere» è stato l'appello lanciato in diretta da Gresti, autotrasportatore, 43 anni, presente in studio insieme all'avvocato Giuliani e al consulente del legale, Andrea Ariola della Servizi Investigativi srl.

