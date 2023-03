Ancona, ancora un colpo al traffico di droga: arrestato un 44enne con 175 grammi di hashish e marijuana

ANCONA- E' stato arrestato ieri (17 marzo) a Senigallia e posto ai domiciliari un uomo di 44 anni trovato in possesso di 175 grammi di hashish e marijuana con tanto di materiale utile per il confezionamento della droga. L'indagine è partita dal sequestro di 1,3 chili di hashish avvenuto nei giorni scorsi sempre in territorio senigalliese.

LEGGI ANCHE: Pesaro, droghe micidiali destinate ai rave party. Arrestato con oltre 2 etti di stupefacenti

Il ritrovamento

I sospetti sull’arrestato, impegnato dal punto di vista lavorativo come fornaio e pizzaiolo, sono emersi dopo appostamenti avvenuti nella periferia nord di Ancona. I comportamenti sospetti avevano portato gli agenti ad eseguire la perquisizione che ha permesso il ritrovamento dei 175 grammi di hashish suddivisi in 29 involucri, 1 panetto e marijuana per tre grammi. Sequestrati anche 650 euro come possibile guadagno dell'attività di spaccio.