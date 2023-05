Ancona, preferenze: Susanna Dini (Pd) e Giovanni Zinni (FdI) ​fanno il pieno

ANCONA - Archiviato, ma solo in attesa di riaccendere i motori per il ballottaggio, il risultato del primo turno delle amministrative di Ancona, arrivano anche i risultati "personali" dei candidati in lista. E nella lista delle preferenze, a sopresa ma non troppo, spiccano un uomo e una donna, un esponente di FdI (Giovanni Zinni) e una del Pd (Susanna Dini).

I VOTI DI PREFERENZA

I risultati del primo turno vedono avanti la coalizione di centrodestra a sostegno di Daniele Silvetti con 19.643 voti (45,11%), seguita dal centrosinistra per Ida Simonella con 17.979 voti (41,28%).

Saranno loro a disputarsi al ballotaggio la fascia tricolore di Ancona. Altra Idea di Città a sostegno di Francesco Rubini Filogna ha raccolto 2.660 voti (6,11%), il Movimento Cinque Stelle per Enrico Sparapani 1.584 (3,64%), Ripartiamo dai Giovani per Marco Battino 948 (2,18%) ed Europa Verde per Roberto Rubegni 735 (1,69%).

A spopolare, tra le preferenze, la dem Susanna Dini con ben 686 voti, ma tra i suoi compagni spiccano anche i 500 di Stefano Foresi. Dall'altra parte dello schieramento è Giovanni Zinni il più votato con 559 preferenze (notevoli anche le 500 per Francesco Bastianelli). Di seguito i pù votati per ogni formazione che ha partecipato al voto: Forza Italia-Civici Ancona Andrea Ciccarelli e Vincenzo Rossi (121); Udc Alberto Caporalini (82); Civitas Civici Salvi per Ancona Annalisa Pini (202); Ancona Protagonista Arnaldo Ippoliti (493); Lega Salvini Antonella Andreoli (198); Rinasci Ancona Massimo Parri (149); Europa Verde Caterina Di Bitonto (60); Movimento 5 Stelle Lorella Schiavoni (112); Ancona Futura Massimo Mandarano (399); Partito Repubblicano Mariantonia Sciarrillo (49); Ancona Diamoci del Noi Carlo Maria Pesaresi (541); Centristi X Ancona Marco Gnocchini (387), Azione Italia Viva Tommaso Fagioli (284); Altra Idea di Città Loretta Boni (184).