Amerigo Vespucci superstar Prorogate le visite a bordo di un giorno: ecco gli orari

ANCONA - Un giorno in più, rispetto ai tre previsti, per salire a bordo della Amerigo Vespucci, la nave scuola della Marina Militare ormeggiata da venerdì al porto antico per le Celebrazioni degli 800 anni della partenza di San Francesco dal porto di Ancona per la Terra Santa. Visto il grande afflusso di pubblico e l'ottima organizzazione delle istituzioni coinvolte, la Marina Militare ha deciso di far proseguire le visite anche nella giornata di domani. Ai visitatori, che tanto stanno apprezzando e ammirando lo splendido veliero (quasi 9mila visite nelle prima due giornate e un grande afflusso anche oggi) sarà consentito di salire a bordo dalle 15.30 alle 19 di domani, per la visita guidata. Come nei precedenti tre giorni, l’ingresso sarà libero, senza bisogno di prenotazione. La nave Amerigo Vespucci salperà dal porto di Ancona martedì. Confermato il servizio di bus navetta gratuito per il Porto Antico da parte del Comune di Ancona e Conerobus in collegamento con i parcheggi di piazza Ugo Bassi e degli Archi. I bus navetta saranno operativi dalle 15 alle 19.30 e partiranno da piazza Ugo Bassi e dal parcheggio di Tavernelle.