ANCONA - Auto parcheggiate ovunque, code infinite e smog alle stelle. I residenti e i commercianti di via della Loggia insorgono contro il caos traffico che si è scatenato per l’assalto all’Amerigo Vespucci.

«Qui fatichiamo persino a respirare - protesta Maurizio Caimmi, titolare dell’edicola-tabaccheria –. Anche stavolta la gestione dell’amministrazione comunale si è dimostrata inefficace. In via della Loggia per due giorni la vita è stata impossibile: migliaia di auto sono passate di qua per cercare un posto sul lungomare Vanvitelli. E la beffa è per i residenti che, non sapendo dove parcheggiare, hanno rimediato una multa. Perché i vigili non hanno chiuso la strada? Qui non si è visto nessuno a regolare il traffico». Nel mirino ci sono anche i due semafori che sono stati installati dal Comune, dopo il restyling da mezzo milione di euro di via della Loggia, in vista di un ipotetico senso unico alternato, ma non sono mai stati attivati. «Li hanno sempre tenuti spenti - osserva Caimmi -. Nelle festività li addobberemo come fossero alberi di Natale».