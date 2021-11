Alunno della scuola materna rifila una gomitata al costato alla maestra che deve andare in ospedale

ANCONA - Maestra prende una gomitata finisce al pronto soccorso di Torrette. L’episodio in una scuola materna di Ancona dove un bambino piuttosto vivace ha colpito al costato una maestra. Un botta piuttosto violenta che la maestra di certo non si aspettava.

Ecco le nuove regole per la gestione del Covid nelle scuole: con tre studenti positivi scatta la Dad per la classe

Superato l’iniziale imbarazzo la donna, aiutata da altre colleghe presenti all’interno del plesso scolastico, ha iniziato ad avvertire una serie di dolori al costato. Vista la situazione che si era venuta a creare la direzione scolastica, a scopo precauzionale, ha deciso di mettersi in contatto con il 112 (numero unico dell’emergenza territoriale). Sul posto la centrale operativa del 118 ha inviato un mezzo della Croce Gialla di Ancona.

Stabilizzate le condizioni di salute, la donna piuttosto provata per l’accaduto ma anche dolorante per la botta presa per accertamenti è stata accompagnata al pronto soccorso dell’ospedale regionale di Torrette. La donna dovrà osservare qualche giorno di riposo.

Ultimo aggiornamento: 12:55

© RIPRODUZIONE RISERVATA