ANCONA Motore e azione. Niente luci, perché il lunedì del centro storico di Ancona è andato in scena al lume di candela. Ancora un blackout dopo quello di domenica al porto, che già aveva lasciato senza corrente le attività della banchina e non solo. Stavolta è toccato al lato sinistro di corso Garibaldi (per chi procede in direzione piazza della Repubblica). Dalle 11 fino alle 12 circa, circa un’ora in cui i negozi e gli uffici del centro sono rimasti tagliati fuori dal mondo. «Io ero dall’ottico dietro la galleria e ho dovuto interrompere la visita. L’ultimo controllo me lo hanno fatto con la torcia» racconta il gallerista Giancarlo Gioacchini. «Anche in galleria per mezz’ora c’è stato il buio totale, non funzionava niente».

I racconti

«Qui è tutto fermo. Non lavoriamo da un’oretta. Speravamo nei gruppi elettrogeni» raccontava in diretta Paolo Palpacelli del bar Plaza Portonovo. «È un grosso disagio» dicono entrambi i commercianti. Specialmente considerando che lo stesso copione era andato in scena già domenica, quando però diverse attività commerciali erano chiuse. In emergenza, per ovviare al problema erano stati installati tre grossi gruppi elettrogeni in porto. Una presenza tutt’altro che discreta ma che ha barattato il comfort acustico del centro con la possibilità di continuare a lavorare per tanti locali e ristoranti.

L’exploit

Nonostante ciò, diversi sono stati i commercianti costretti a mandare via i clienti oppure a servirli col minimo indispensabile, senza addirittura le irrinunciabili bevande fresche contro l’arsura. Sono rimasti senza corrente anche il tribunale, diversi studi legali e pure alcune banche. C’è però da dire che l'episodio di domenica è stato l’exploit di una serie di piccoli disagi elettrici che i residenti della zona lamentavano da tempo ma contro cui nessuno - a quanto pare - ha fatto nulla. Lunedì pomeriggio è toccato invece a Giorgio Pavani della boutique Lay Line, in largo Sacramento. «Siamo rimasti al buio per un po’, il problema è che nessuno ci ha avvertito» testimonia. «Oltretutto oggi (ieri, ndr) è successo nell’ora di punta» sottolinea Gioacchini. Per cui «va trovata assolutamente una soluzione al problema, non è una sciocchezza lasciare una città senza corrente». «Trovare la causa» è il mantra. E nel frattempo, salvare il salvabile. Coi generatori, che però arrivano in ritardo - quando arrivano. Al porto, ad esempio, sono entrati in funzione solo cinque ore dopo il taglio della corrente (erano ormai l'una del pomeriggio inoltrata) e ieri, in centro, non sono stati neanche attivati. Un problema non da poco visto che ormai ogni attività dipende dalla corrente. Per stampare gli scontrini, certo, ma ci sono anche gli uffici che senza connessione internet sono paralizzati o i bar e i ristoranti con frigo e congelatori. Sulle cause di questi blackout, intanto, è ancora mistero. Il Comune non ha ancora ricevuto notizie ed i tecnici della compagnia elettrica non hanno reso noto il loro responso. Il timore, a questo punto, è che si dimostri vero il detto “non c’è due senza tre”. E che magari il terzo blackout arrivi in concomitanza col prossimo sbarco delle navi da crociera. Visitatori ca ui potremmo dover offrire una città spenta in tutti i sensi, non solo sul fronte dell’offerta turistica.