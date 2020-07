Allerta meteo: numerosi interventi della Guardia Costiera. Paura per un surfista

ANCONA - Nel pomeriggio di oggi causa una perturbazione atlantica, forti temporali si sono abbattuti sulle coste marchigiane ed in particolare su quello della provincia di Ancona. Numerosi diportisti che avevano preso il mare in mattinata, ingannati dal cielo sereno e dal mare calmo, sono stati sorpresi da forti raffiche di vento, pioggia, mare mosso, cielo coperto e scarsa visibilità. Diverse le chiamate di assistenza ricevute dalla Sala Operativa della Guardia Costiera di Ancona al numero di emergenza 1530, per interventi sia a mare che a terra da Senigallia a Numana.



In particolare la motovedetta S.A.R. (Search And Rescue) CP 861, in forza alla Capitaneria di porto di Ancona, ha prestato assistenza ad un’imbarcazione a vela in forte difficoltà, che non riusciva a fare rientro nel porto di Ancona; sempre la stessa unità della Guardia Costiera è intervenuta sul litorale di Montemarciano – zona di mare antistante lo stabilimento balneare “La playa” - dove un wind-surf non era in grado di tornare a riva; nell’occasione è intervenuta anche una pattuglia da terra dell’Ufficio Locale Marittimo di Senigallia. Canoa in difficoltà anche a Mezzavalle, dove la Capitaneria ha richiesto l’intervento della Società Nazionale di Salvamento di Portonovo, che intervenuta con un gommone, è riuscita a riportare a riva i due malcapitati.



