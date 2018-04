Allarme per un infortunio sul lavoro: fa volo di 2 metri soccorso nel cantiere

© RIPRODUZIONE RISERVATA

ANCONA - Infortunio sul lavoro ieri pomeriggio alla Zipa, dove è stato soccorso un quarantenne che è caduto e si è ferito in un cantiere. L’allarme è stato lanciato attorno alle 17, in un cantiere della Zipa. Un uomo di 40 anni, che coordinava il lavoro degli operai, per cause in corso di accertamento è caduto facendo un volo di oltre due metri. Nella caduta si è fatto male a una spalla, che è rimasta lesionata. Scattata la segnalazione alla centrale operativa del 118, si è messa in moto la macchina dei soccorsi. Sul posto sono state inviate l’automedica e un’ambulanza della Croce Gialla di Ancona. I soccorritori hanno prestato le prime cure al ferito, che poi è stato caricato sull’ambulanza per essere trasportato al reparto emergenze dell’ospedale regionale di Torrette dove è stato sottoposto a tutti gli accertamenti del caso.