Allarme rifiuti ingombranti nelle discariche a cielo aperto

ANCONA - Nonostante si continui a chiedere a gran voce di limitare al massimo gli spostamenti per contrastare il diffondersi del Coronavirus, c’è ancora chi vaga per la città per abbandonare rifiuti ingombranti. È ciò che è accaduto in via XXV Aprile, nei pressi della rotatoria di piazzale della Libertà.

LEGGI ANCHE:

Troppi raduni di stranieri: dieci le persone multate. Tra i denunciati anche una prostituta

La cronaca dei fatti. Qualcuno, di cui non si conoscono volto e nome, non ha trovato di meglio da fare che lasciare, nei pressi di alcuni cassonetti sistemati sotto l’androne del Provveditorato agli Studi, un ventilatore, un armadio fatto a pezzi, alcune sedie, un televisore, un mobile con tanto di cassetti, un barra lunga diversi metri utilizzata per sostenere una tenda e, come se non bastasse, una bicicletta da bambina. Un comportamento da censurare, ancor più se si considera che, in questi giorni d’emergenza legata alla diffusione del virus, Anconambiente ha deciso di chiudere il centro raccolta destinato ai rifiuti ingombranti che si trova in via del Commercio e anche quello di Posatora. Morale: tutto quel materiale poteva essere tenuto in casa, senza alcun problema, invece di trasformare l’androne del Provveditorato in una vera e propria discarica a cielo aperto. Con quegli oggetti che sono stati portati in via XXV Aprile con un furgone, considerata la quantità di rifiuti abbandonati.

La discarica abusiva verrà rimossa oggi dal personale di Anconambiente, che ha già programmato l’intervento: come da prassi, sarà a carico dell’intera collettività per quello che riguarda l’aspetto economico.

In questi giorni, nonostante i divieti, si continua quindi ad abbandonare i rifiuti dove capita. La riprova si è avuta anche, martedì scorso, in via De Gasperi dove, nei pressi di una batteria di cassonetti, sono stati lasciati un frigo congelatore, una cappa aspirante, delle sedie oltre a degli sfalci di potatura. Materiale che, anche in questo caso, è stato subito rimosso dal personale di Anconambiente. Ma i problemi non finisco qui per il semplice fatto che, sempre ieri mattina, in via De Gasperi nello stesso luogo qualcuno si è divertito a rompere dei sacchi dell’immondizia, rovesciandone a terra tutto il contenuto. E anche in questo caso dovrà tornare in scena Anconambiente che dovrà recuperare al più presto l’immondizia, per l’urgenza igienico-sanitaria che il momento impone.

© RIPRODUZIONE RISERVATA