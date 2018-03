Allarme al cimitero: piovono calcinacci e c'è il rischio di crolli

© RIPRODUZIONE RISERVATA

ANCONA - Servizi igenici impraticabili, pavimenti scivolosi, calcinacci che piovono dal soffitto. E la pietra che copre l’ossario spaccata a metà con l’intera cavità esposta alle intemperie. Così si presenta il cimitero comunale del Pinocchio ridotto a una galleria degli orrori. La situazione più critica nella cosidetta “serie 5 a valle” dove l’intonaco con tanto di calcestruzzo si è staccato dalla volta finendo sul pavimento. Il crollo è avvenuto una quindicina di giorni fa con il Comune che ha delimitato la zona con del nastro lasciando sul pavimento calcinacci e pezzi di intonaco. Con il passare dei giorni in questa parte del cimitero si sono avuti nuovi crolli come racconta Maria Fedecostante, una signora che tutte le settimane si reca al cimitero del Pinocchio per portare un fiore nella tomba dei propri cari.«Vista la situazione che si è venuta a creare preferisco fermarmi in preghiera a pochi metri dalla lapide di mio padre che ritrovarmi un pezzo di calcinaccio in testa - afferma la Fedecostante - Ogni giorno tanta gente deve fare i conti con questo pericolo. Non riesco a capire per quale motivo il Comune non sia ancora intervenuto per mettere in sicurezza questa parte di cimitero nonostante le segnalazioni. Di questo passo per mettere i fiori sulle tombe forse ci daranno un caschetto di protezione». A rischio crolli anche il complesso più a valle, sempre nel blocco 5: alcuni travi di una struttura portante risultano gravemente compromessi al punto tale che sono ben visibili i ferri di contenimento. Problemi anche al blocco 2, quello che conduce alla parte di cimitero ricavato sotto il camminatoio all’ingresso del camposanto. Lungo le scalette che scendono in direzione della galleria interna si possono notare pezzi di mattoni e calcestruzzo provenienti dal muro di contenimento.