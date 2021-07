Allarme afa, due malori a causa del caldo. Le previsioni meteo inducono alla massima prudenza

ANCONA - Fa caldo, umidità tanta e un'afa pesante con le condizioni meteo che non dovrebbero cambiare di molto nelle prossime ore. Serve ovviamente massima attenzione soprattutto da parte degli anziani: due gli interventi in mattinata della Croce Gialla. Intorno alle 11 un uomo di 77 anni si è sentito male a causa del caldo a metò strada dello stradello della piscina del Passetto ed è stato portato in codice giallo al pronto soccorso dell'ospedale di Torrette.

Intorno alle 12,30 un altro intervento in via Salmoni dove un uomo di 87 mentre camminava si è sentito male ed è stato portato dopo gli accertamenti sul posto al pronto soccorso del Geriatrico.

