Un algerino e un tunisno irregolari sorpresi in un negozio di alimentari

© RIPRODUZIONE RISERVATA

ANCONA - Durante i controlli in un esercizio di alimentari di piazza Ugo Bassi, avvenuto verso le 17 di ieri, gli agenti procedevano all’identificazione di alcuni soggetti tra i quali un algerino di 31 anni ed un tunisino di 19, irregolari sul territorio italiano che, per tale motivo, venivano accompagnati in Questura e sottoposti alle procedure di espulsione.