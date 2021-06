Alessandro Pajola, blitz con tanto di foto e cin-cin a Portonovo dopo lo scudetto vinto da protagonista

ANCONA - E' il personaggio del momento. In tema di pallacanestro è uno dei simboli della Virtus Bologna che lasciando tutti a bocca aperto vincendo 4-0 la finale ha conquistato lo scudetto contro la superfavorita Armani Exchange Milano. E in quella Virtus oltre ai Teodosic e ai Markovic, ai Belinelli e ai Ricci c'è anche un certo Alessandro Pajola. Minutaggio in crescendo, tante belle cose, gestione anche di palloni importanti come dire che sul tricolore c'è anche un po' di Ancona. E la sua terra Pajola non l'ha mai dimenticata con tanto di dedica per la nonna e un blitz a Portonovo dove lo hanno subito riconosciuto e dove selfie e foto si sono susseguiti a gran ritmo.

