Ancona, vendeva alcolici ai minori. Il locale viene chiuso dal questore. Sei ragazzi sorpresi a bere drink nelle vicinanze

ANCONA -Il primo provvedimento dopo la stretta sui controlli disposti per contenere eccessi ed irregolarità nei maggiori punti di ritrovo della città. La spada di Damocle è caduta sopra il Buddha Bar di via Gramsci, un locale specializzato nella preparazione di shot. Ieri è stato chiuso dopo gli accertamenti avviati da vari reparti della questura, tra cui la Squadra Mobile, le Volanti, la Polizia Amministrativa e la Scientifica. A decretare l’abbassamento delle saracinesche sono stati i riscontri eseguiti lo scorso sabato notte durante un servizio in borghese degli agenti: nei pressi del bar avevano trovato sei minorenni (alcuni al di sotto dei 16 anni di età) a cui era stato precedentemente versato alcol senza chiedere, sostiene la questura, un documento d’identità, come invece previsto dalla legge. La leggerezza è costata al barista e al gestore del locale una denuncia per somministrazione di bevande alcoliche ai minori. Gli accertamenti disposti dalla divisione della Polizia Amministrativa hanno fatto emergere delle irregolarità in campo burocratico: da quanto emerso, il bar non aveva alcuna autorizzazione per l’attività posta in essere. © RIPRODUZIONE RISERVATA