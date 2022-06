ANCONA - L'ordinanza non basta, un'altra rissa alcolica al Piano: bottigliate tra ubriachi, uno finisce al Pronto soccorso. È successo la noottee scoorsa in piazza Ugo Bassi, il "cuore" del Piano, dove due ubriachi si sono affrontati prendendosi a bottigliate. Sul posto sono intervenuti la Polizia e la Croce Gialla, ad avere la peggio è stato un 30enne romeno, già conosciuto dalle forze dell'ordine, che è stato portato in ospedale per accertamenti.

