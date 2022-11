Ancona, alcol e irregolarità nella patente: nottata di sanzioni in centro

ANCONA- Nottata di controlli del territorio da parte degli uomini della squadra Volante della Polizia che hanno riscontrato tre irregolarità alla guida, due delle quali dovute all'alcol, dalle parti di via Marconi ad Ancona.

LEGGI ANCHE: Pesaro, triplice tamponamento davanti all'ospedale: disagi per il traffico e rabbia degli automobilisti

I tre interventi

Nel primo caso un giovane di 21 anni, che procedeva in auto a fari spenti e con andatura irregolare della propria vettura, è stato fermato e controllato fino a riscontrare un tasso alcolemico pari a 1,40 g/L. Per lui è scattato il ritiro della patente con relativa denuncia per guida in stato di ebbrezza insieme alle varie sanzioni accessorie previste.

Tenuto conto che il giovane superava i limiti previsti dalla legge veniva deferito in stato di libertà per il reato di guida in stato di ebbrezza alcolica.

Inoltre, gli agenti procedevano al ritiro della patente di guida per il successivo inoltro alla Prefettura per l’applicazione della sanzione accessoria prevista e notiziavano il ragazzo della conseguente decurtazione di 10 punti dalla patente di guida. Stessa sorte per un cittadino di origini tunisine di 31 anni con tasso alcolemico pari a 0,93 g/L.

Invece, un cittadino peruviano di 24 anni, è stato sanzionato per guida senza patente visto che il suo documento era stato già revocato in precedenza. In seguito al verbale il veicolo è stato sottoposto a fermo amministrativo per tre mesi.