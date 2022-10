Alcol senza limiti, tre interventi del 118 in pieno centro ad Ancona

ANCONA- Giovedì sera intenso nel centro di Ancona. Sono stati tre gli interventi, in poche ore, da parte della Croce Gialla 118 tutti riguardanti situazioni di abuso etilico.

Gli interventi in varie zone

Il primo soccorso è avvenuto in Piazza Pertini dove un cittadino spagnolo è stato portato all'ospedale in codice giallo. Inizialmente ha opposto un po' di resistenza poi, complice anche la presenza di un'operatrice che parlava nella sua lingua, ha acconsentito alle cure mediche. Un altro malore, sempre derivante dal alcol, è stato registrato in corso Garibaldi mentre l'ultimo in via Giordano Bruno con un uomo di origini rumena già noto per episodi di questo tipo.