Ancona alcolica, donna ubriaca e molesta fermata in Viale della Vittoria. All'arrivo del 118 offende e aggredisce tutti

ANCONA - Dopo la mezzanotte, su disposizione della Sala Operativa, la Squadra Volante è intervenuta in Viale della Vittoria dove era stata segnalata una persona in stato di ubriachezza che importunava passanti. Gli agenti, una volta giunti sul posto, hanno notato che la persona era una donna: a fatica deambulava e pronunciava frasi prive di senso logico. Sul posto il personale del 118 per le cure del caso ma la donna rifiutava categoricamente le prestazioni dei sanitari con atteggiamento aggressivo e offensivo.

I precedenti

La donna, una straniera di circa 40 anni, è risultata avere dei precedenti penali e per questo è stata condotta negli Uffici della Questura per ubriachezza molesta.