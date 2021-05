Albina e Sergio brindano in spiaggia alle nozze d’oro dopo la paura del Covid

ANCONA - Si sono sposati 50 anni fa, insieme mandano avanti uno stabilimento balneare e sempre insieme mano nella mano hanno vinto il Covid. Quella di domenica sarà una giornata tutta da incorniciare per Sergio Paolinelli (77 anni) e Albanina Barchiesi (70 anni) che andranno a festeggiare i 50 anni di matrimonio nel rispetto delle norme anti Covid.

Una cosa è certa: da Albina noto stabilimento balneare di Palombina in questo fine settimana si apriranno delle bottiglie di spumante proprio per festeggiare Sergio e Albina che andranno a tagliare il traguardo dei 50 anni di matrimonio. Punto di riferimento dell’intero litorale di Palombina, Sergio e Albina hanno scritto questa pagina da Libro Cuore dove non sono mancate in 50 anni di matrimonio gioie e dolori cosi come la paura di non farcela. Il riferimento non può che essere a quanto accaduto nei mesi scorsi quando la coppia ha contratto il Covid se pur in maniera lieve. Giusto il tempo di recuperare forze ed energie che Sergio ed Albina sono tornati in spiaggia dove da 35 anni mandano avanti un noto stabilimento balneare. A festeggiare i 50 anni di matrimonio di Sergio e Albina i figli Alessandro e Massimo (volto noto negli ambienti calcistici anconetani) oltre alle nipoti Rebecca, Martina, Camilla e Maria.

