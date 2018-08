L'albero è un pericolo per la strada: fatto a pezzi dai vigili del fuoco

© RIPRODUZIONE RISERVATA

ANCONA - Nella prima mattinata di oggi, i vigili del fuoco sono intervenuti a Ancona In via Candia per un albero pericolante al lato della sede stradale. Utilizzando l’autoscala e la motosega, I vigili del fuoco hanno tagliato a pezzi l’albero, rimuovendo il pericolo. Non si segnalano persone coinvolte.