Albero cade su un'auto, poi un incidente in galleria: caos traffico in centro, paralizzata la circolazione

ANCONA – Un albero caduto su un'auto e un tamponamento a catena nella galleria del Risorgimento. Mattinata da incubo in centro, dove si sono formate lunghe code all'ingresso e all'uscita dal tunnel prima per un albero che, dal lato di largo Bevilacqua, è caduto su un'auto in sosta (non c'era nessuno all'interno dell'abitacolo, per fortuna) e ha tranciato anche la linea elettrica dei filobus, poi per un incidente fra tre auto avvenuto all'interno della galleria proprio a causa dei rallentamenti. Sul posto sono intervenuti i vigili urbani e i vigili del fuoco. Pesanti le ripercussioni sul traffico.

