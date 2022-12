ANCONA - Quando ha sentito il frastuono, si è sentito male. «Pensavo fosse il terremoto», ha confidato ai soccorritori. Il suo cuore ha cominciato a battere all’impazzata. Lui stesso ha chiesto aiuto al 112. Il cinquantenne, cardiopatico, prima è stato trattato sul posto, poi è stato accompagnato per sicurezza all’ospedale: troppo grande lo choc provato di fronte alla scena del maxi albero che, dal giardino della casa popolare in cui vive, si è sradicato ed è crollato sulle auto in sosta.

Una tragedia sfiorata, ieri sera in via Ascoli Piceno dove, all’altezza del civico 129, un grosso pino, alto circa 15 metri, è piombato sulla strada, dopo aver abbattuto il muretto di recinzione dell’abitazione di proprietà dell’Erap e assegnata al 50enne che, per lo spavento, ha rischiato un attacco di cuore. Grazie al cielo, nessuno in quel momento passeggiava o transitava in strada. Tuttavia, l’albero si è schiantato contro quattro auto parcheggiate in via Ascoli Piceno. Nessuno, per fortuna, si trovava all’interno dei veicoli. Oltre ai danni ingenti, è stata enorme la paura per i residenti.

«Quando ho sentito quel rumore terribile, ho immaginato che fosse una scossa e mi sono sentito male», ha raccontato l’uomo, ancora provato per il sisma del 9 novembre che anche tra il Piano e Posatora ha lasciato il segno. E invece no, non era il terremoto, ma un evento comunque spaventoso: il crollo di un albero che dalla casa popolare è precipitato sulla strada, distruggendo il muretto che delimita il giardino per poi abbattersi contro le auto in sosta. La paura si mescola alla rabbia dei residenti che da tempo segnalavano al Comune la pericolosità di quel pino inclinato e chiedevano di rimuoverlo: tempo sprecato, trattandosi di un albero protetto. I vigili del fuoco, intervenuti con i carabinieri e i tecnici del Comune, hanno lavorato fino a notte fonda per rimuovere il tronco e liberare la strada. L’uomo colto dal malore è stato invece soccorso da Croce Rossa e automedica del 118.