Agguato alla ex sul lavoro Lo stalker finisce nei guai Pedinata una giovane

OSIMO - Un uomo con un matrimonio alle spalle e figli a carico si innamora di una ragazza di 10 anni più giovane, la storia dura un anno e poi, una volta terminata, diventa aggressivo e, in preda all’alcol, si trasforma nel suo stalker. Un 45enne residente in provincia di Macerata finisce nei guai con l’ammonimento del Questore notificato venerdì dal commissariato di polizia di Osimo. L’ultimo episodio che ha fatto scattare il provvedimento che gli vieta di avvicinarsi alla sua ex fidanzata per la quale aveva lasciato la famiglia, è accaduto giovedì scorso in centro a Osimo.Qui la ragazza di 35 anni vittima delle persecuzioni lavora come commessa in un negozio. Da circa sei mesi, dopo aver chiuso quella relazione sentimentale, la giovane riceveva dal 45enne centinaia di telefonate e messaggi. Inizialmente con l’intento di riprendere la relazione, poi, di fronte all’evidenza di un rapporto compromesso e per il quale aveva lasciato moglie e figli, l’uomo ha alzato il tiro iniziando non solo a chiamare e a scrivere con toni minatori alla ragazza, che risiede nell’Anconetano e lavora a Osimo, ma anche a pedinarla. Nei sei mesi di persecuzione la giovane si è vista arrivare sotto casa quell’uomo diventato aggressivo. Ha ritrovato danneggiata l’auto parcheggiata e più volte, l’ultima giovedì, il 45enne gli si è presentato nel negozio dove lavora, facendole scenate di gelosia e insultandola davanti a clienti e colleghe.La 35enne, esausta e impaurita, temeva di perderlo quel posto di lavoro. Così ha chiesto aiuto ad un’amica e collega, che l’ha accompagnata al vicino commissariato di polizia di piazza Marconi dove ha raccontato le persecuzioni. Tra queste anche delle aggressioni fisiche certificate dalle cure del pronto soccorso. Ha anche rivelato di aver dovuto cambiare abitudini. Ad esempio negli ultimi mesi, vistasi inseguita spesso da quell’ex compagno che gli si presentava molesto e ubriaco, aveva deciso di cambiare il tragitto tra casa e lavoro, allungando la strada pur di evitare di incontrarlo.Oppure aveva trovato zone nuove e più nascoste dove parcheggiare l’auto per scongiurare che gliela danneggiasse di nuovo. Con quel racconto al commissariato di Osimo, guidato dal vicequestore Giuseppe Todaro, forse il suo incubo potrebbe essere finito. Grazie alla nuova legge contro la violenza sulle donne infatti l’iter per i provvedimenti di tutela è più rapido. Gli agenti si sono potuti subito rivolgere al Questore ottenendo l’ammonimento a carico del 45enne. Da ieri quindi se verrà trovato di nuovo nelle vicinanze della sua ex compagna scatterà l’arresto per stalking.