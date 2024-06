ANCONA «Mi ha dato della prostituta, diceva che le dovevo portare rispetto. Mi ha spinto e buttato a terra, poi mi ha tirato i capelli così forte da farmi perdere delle ciocche. Sono dovuta andare all’ospedale». Un agguato in piena regola, scatenato da una crisi di gelosia: l’ha descritta nei minimi particolari, davanti al giudice Matteo Di Battista, una trentenne d’origine marocchina, che accusa la compagna del suo ex fidanzato, ora a processo per stalking e lesioni, di averla malmenata al parco della Cittadella.



Il racconto

Era il 25 febbraio 2019. L’imputata, una 42enne cubana, avrebbe perso il controllo quando ha sorpreso il compagno, un 35enne colombiano, in compagnia della vittima, che si è costituita parte civile tramite l’avvocato Jacopo Saccomani. Da tempo sospettava un tradimento. E per un paio di mesi avrebbe dato il tormento alla rivale in amore, più giovane di lei. «Tra gennaio e febbraio 2019 mi telefonava per sapere se fossi con lui - ha testimoniato la trentenne -. Poi ha iniziato a pedinarmi. Un giorno si è presentata a un appuntamento che avevo con lui alla stazione: voleva controllarmi e capire che rapporto c’era tra noi». I due si erano conosciuti nell’estate 2018, ma il colombiano si sarebbe presentato come un uomo libero, omettendo di avere un figlio e un’altra relazione. In sostanza, avrebbe mentito ad entrambe le donne. «Le avevo detto di non farsi più sentire, ma lei ha cominciato a tempestarmi di telefonate, anche anonime - ha aggiunto la vittima -. Vivevo con la paura, se uscivo di casa lo facevo sempre in compagnia di qualcuno, ho dovuto cambiare numero di telefono e chiudere i profili social. Ho fatto anche fatica a finire gli studi universitari perché non riuscivo a concentrarmi e ho dovuto chiedere aiuto a una psicologa». Per gli atteggiamenti persecutori la cubana (difesa dall’avv. Alessandro Ciarrocchi) è già stata condannata a 2 mesi e al risarcimento di 500 euro: il reato era stato derubricato da stalking a molestie. Ora entra nel vivo il processo-bis per stalking e lesioni, relativo ad altri episodi avvenuti tra gennaio e febbraio 2019, tra cui l’aggressione alla Cittadella. Prossima udienza, il 17 ottobre.