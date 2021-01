Calci e bottigliate in testa, choc in strada: la vittima all'ospedale, l'aggressore ricercato dalla polizia

ANCONA - Vecchie ruggini, forse un regolamento di conti. La scintilla è scoccata all’improvviso e ha acceso la miccia della lite. Prima gli insulti, poi le minacce. Alla fine, le botte. Tante. Calci, pugni, anche una bottigliata in testa. Quindi la fuga dell’aggressore e i soccorsi alla vittima, un quarantenne anconetano, rimasto a terra sanguinante, sotto gli occhi di alcuni passanti che, spaventati e quasi increduli, hanno intravisto la sagoma sanguinante a terra, nel buio della sera, e hanno allertato i soccorsi.



Il quarantenne malmenato, sotto choc e dolorante, ha trascorso la notte all’ospedale di Torrette, dov’è stato trasportato con un codice di media gravità da un equipaggio del 118. Fortunatamente le sue condizioni non sono critiche: ha riportato lesioni alla testa e al corpo, ma non ferite profonde. Chi lo ha aggredito, invece, è stato cercato per tutta la sera dalla polizia. Si conoscevano i due uomini protagonisti della violenta lite scoppiata ieri sera, attorno alle 20, sulla Flaminia, nei pressi del primo benzinaio situato poco dopo la stazione ferroviaria.

Sul posto sono intervenute le Volanti della questura dorica per esaminare quanto accaduto e mettersi sulle tracce dell’aggressore. Secondo una sommaria ricostruzione degli agenti, l’uomo in fuga avrebbe prima spaccato una bottiglia di birra in testa al rivale, facendolo cadere a terra, e poi avrebbe continuato ad infierire su di lui prendendolo a calci. A quel punto, se l’è data a gambe, allontanandosi a piedi. Non sono ancora chiari i motivi del pestaggio anche perché la vittima, ferita e spaventata, ieri sera non era nelle condizioni di spiegare quanto accaduto. Tuttavia, avrebbe fatto il nome dell’aggressore. Secondo quanto è stato possibile ricostruire, infatti, i due uomini si conoscevano e in passato tra i due c’erano state vecchie ruggini: attriti striscianti, mai risolti definitivamente. Per questo gli investigatori ritengono che l’episodio di violenza avvenuto in strada, ieri sera, sia il frutto di una escalation di dissidi pregressi. Se non una vendetta, forse un regolamento di conti. La caccia all’aggressore è proseguita in serata. C’è un identikit abbastanza preciso, per questo avrebbe le ore contate.

© RIPRODUZIONE RISERVATA