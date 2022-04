Si scaglia contro un barista e gli rompe una bottiglia sulla testa: choc lungo il corso

ANCONA - Barista aggredito mentre stava sistemando le sue cose nell'attività di corso Mazzini. Nel tardo pomeriggio è entrato un uomo ubriaco con in mano una bottiglia e dopo alcuni insulti si è scagliato contro il gestore del locale ferendolo prima sul collo per poi rompergli la bottiglia sulla testa. Immediata la richiesta di soccorso: la Croce Gialla che si è subito precipitata sul posto per portare il barista sanguinante all'ospedale di Torrette per tutti gli accertamenti del caso. Sul posto anche i carabinieri per ricostruire l'accaduto.

Ultimo aggiornamento: 22:25

