Bastonate al Piano, trovato in una maschera di sangue: preso l'aggressore, aveva ancora il piede di porco

ANCONA - I poliziotti avevano trovato la vittima, un tunisino, in un bagno di sangue al Piano: gli agenti sono riusciti a trovare l'aggressore ed il piede di porco usato nell'assalto, denunciando un albanese di 26 anni.

I fatti risalgono alla metà di marzo quando una volante è interveniva in piazza Ugo Bassi dove era stata segnalata un’aggressione. La vittima, un cittadino tunisino, raccontava di essere stato improvvisamente avvicinato da un giovane che, impugnando un pesante oggetto metallico, lo colpiva più volte alla testa procurandogli ferite con fuoriuscita di sangue, dopodiché si allontanava dal luogo del fatto facendo perdere le sue tracce. L’attività investigativa permetteva di risalire all’autore delle lesioni che veniva denunciato alla Procura della Repubblica di Ancona per il reato di lesioni aggravate. La successiva perquisizione domiciliare eseguita ieri mattina su delega dell’Autorità Giudiziaria permetteva di rinvenire e sequestrare l’oggetto del delitto che risultava essere un piede di porco metallico a forma di L, lungo circa 30 cm, corrispondente alla descrizione fornita dalla vittima in sede di denuncia. Oltre al corpo del reato, i poliziotti rinvenivano una modica quantità di hashish detenuta dal cittadino albanese per uso personale, motivo per il quale lo stesso veniva segnalato come assuntore alla Prefettura di Ancona.

