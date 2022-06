Lui dorme con una donna, il coinquilino geloso tenta di aggredirlo. Notte agitata in via Flaminia

ANCONA - Questa mattina, verso le 3.15, la polizia è intervenuta in via Flamina. A chiamare gli agenti un tunisino che sosteneva di aver subito un tentativo di aggressione da un coinquilino, un altro cittadino extracomunitario, ma di nazionalità afgana. Il tunisino era talmente impaurito che non voleva uscire dall'abitazione perché temeva che il suo aggressore fosse ancora nei paraggi. E infatti gli agenti lo hanno trovato nell'atrio, ancora in stato di agitazione.

Da quanto emerso, ad accendere la discussione tra i due, 40enne l'afgano e circa 30enne il tunisino, era stata la gelosia per una donna che al momento dell'aggressione divideva la stanza con il tunisino. Denunciato l'aggressore.

