Strattona l'ex suocera e le strappa la bambina, bloccato dai passanti: «È mia figlia, non me la fanno vedere»

ANCONA - Ai passanti che lo avevano accerchiato per bloccargli la fuga ha cercato di spiegare: «È mia figlia, non me la fanno vedere». Momenti di paura e sgomento questa mattina in corso Garibaldi ad Ancona, dove un uomo ha strattonato una donna, che poi si è saputo essere la sua ex suocera, per poi strapparle la bimba che aveva nel passeggino. La donna, caduta a terra, è stata soccorso dai sanitari. la fuga dell'uomo è stata bloccata prima dai passanti e poi dai poliziotti, che l'hanno portato in Questura.

