Aggredito da due cani nel tentativo di difendere il suo: cade e si ferisce, portato all'ospedale

ANCONA - Attimi di paura questa mattina nella rotatoria di via Togliatti dove un 67enne, a spasso con il suo cagnolino, è caduto dopo essere stato buttato a terra da due cucciole di pastore maremmano, sfuggite al controllo del proprietario. A seguito dell’incidente, l’uomo ha riportato delle ferite alla mano e alla testa.

È stato soccorso dal 118 e portato a Torrette da un’ambulanza della Croce Gialla. Sul posto è intervenuta una pattuglia della polizia locale per ricostruire i fatti: sembra che i due pastori maremmani non abbiano morso il 67enne che aveva preso in braccio il suo cane per difenderlo da una possibile aggressione.

