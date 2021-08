Aggredisce un uomo al porto e tenta la fuga ma i poliziotti delle Volanti lo catturano

ANCONA - Aggredisce un uomo, tenta la fuga ma i poliziotti delle Volanti e della squadra mobile lo bloccano. Adesso è nei guai. Per ragioni ancora tutte da verificare l'uomo questa mattina ha aggredito un cittadino al porto di Marina dorica. Caos e grande trambusto: due colleghi della Guardia di Finanza, in servizio in abiti civili, hanno cercato di fermarlo, ma l'uomo, armato di un mezzo marinaio, è riuscito a scappare. Task force subito attivata e dopo due ore la cattura grazie all'impegno dei poliziotti delle Volanti e della squadra mobile che hanno portato l'uomo in Questura. Sono in corso ancora gli accertamenti volti ad accertare il motivo dell'aggressione anche se tutto lascia presumere che l'aggressore non sia completamente nel pieno delle sue facoltà mentali.

