Il cacciavite gli si infilza nel torace mentre sta aggiustando uno pneumatico

ANCONA - Stava sistemando ruota all’interna dell’officina meccanica, quando il cacciavite si è conficcato nel torace. Il grave infortunio sul lavoro è avvenuto questa mattina nella zona di Vallemiano dove l’equipaggio del 118 e della Croce Gialla di Ancona hanno soccorso un operaio di 21 anni che è stato poi trasportato al pronto soccorso di Torrette per permettere l’estrazione dell’attrezzo da lavoro. Il ragazzo che non è in pericolo di vita.