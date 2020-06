Due agenti di polizia penitenziaria aggrediti con la lametta da un detenuto

ANCONA - Due agenti della Polizia Penitenziaria in servizio a Montacuto hanno riportato ferite da taglio in seguito all’aggressione con una lametta da barba da parte di un detenuto. L’episodio è accaduto giovedì mattina, quando il detenuto è stato prelevato dalla sua cella per essere sottoposto a una visita medica: altri due agenti sono intervenuti per aiutare i colleghi a fermare l’aggressore. I due agenti hanno riportato ferite guaribili in 5 giorni. A denunciare quanto avvenuto è la Fns Cisl Marche per voce del segretario regionale Antonio Langianese: «Scontiamo il ritardo da parte del ministro della Giustizia e del Dipartimento dell’Amministrazione Penitenziaria nell’intraprendere iniziative per ridurre questi episodi di violenza».

