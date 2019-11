ANCONA - I vigili del fuoco sono intervenuti, questa mattina alle 4, al porto, vicino a Marina Dorica, dove era stato segnalato un cadavere in acqua. Sul posto sono intervenuti anche l'automedica del 118 e un'ambulanza della Croce Gialla. Il corpo è stato riportato a terra e, al momento, è ancora senza nome. Si tratta di una donna, di circa 30 anni, che non aveva documenti.



