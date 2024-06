ANCONA Tre anni di reclusione. È la richiesta inoltrata ieri dalla procura di Milano per l’ex campione anconetano di rally e Gran Turismo Leonardo “Leo” Isolani, a processo per una serie di operazioni commerciali intrattenute con Irene Pivetti, ex presidente della Camera, e ritenute fraudolente dalla pubblica accusa. Per l’ex deputata, sono stati chiesti quattro anni di reclusione. La sentenza è attesa per il 26 settembre.



La ricostruzione

Il processo è stato incardinato, a vario titolo, per i reati di evasione fiscale e autoriciclaggio. Al centro dell’inchiesta c’è una serie di operazioni commerciali nel 2016 del valore di circa 10 milioni di euro, in particolare la compravendita di tre Ferrari Granturismo che, secondo l'accusa, sarebbe servita a riciclare proventi frutto di illeciti fiscali. La procura ha ipotizzato un ruolo di intermediazione di Only Italia, società riconducibile a Pivetti, in operazioni del Team Racing di Isolani. L’obiettivo di quest’ultimo, stando alle indagini della Guardia di Finanza di Milano, sarebbe stato quello di nascondere alcuni beni, tra cui i tre bolidi, al fisco. Come riportato dal capo d’imputazione, se lo scopo del pilota era quello «di dissimulare la proprietà dei beni e sottrarli» al fisco, «l'obiettivo perseguito da Irene Pivetti» sarebbe stato «di acquistare il logo Isolani-Ferrari per cederlo a un prezzo dieci volte superiore» a un gruppo cinese. Per la procura l'ex presidente della Camera avrebbe comprato il marchio per 1,2 milioni di euro per poi rivenderlo alla società cinese a «10 milioni». Stando alla procura, l’affare avrebbe portato all’ex deputata «un guadagno in modo occulto». Il pm ha anche chiesto tre anni per la moglie di Isolani, Manuela Mascoli, e per la figlia di lei Giorgia Giovannelli. Solo per quest'ultima è stato chiesto il riconoscimento delle attenuanti generiche.