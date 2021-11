Addio Stefano Daviddi, collaboratore della parrucchieria Amoa: un malore lo ha ucciso a 53 anni

ANCONA - E’ morto all’età di 53 anni Stefano Daviddi, storico collaboratore della parrucchieria Amoa di via San Martino. L’hair stylist si è spento a causa di un malore improvviso mentre si trovava a Cattolica, città in cui risiedeva con la compagna.

«Era una grande persona – ricorda la titolare del salone Amoa, Sonia Brunella –, un professionista esperto e un grande formatore conosciuto da tutti i colleghi. Girava il mondo per insegnare la sua arte. Da sempre lavorava con le colorazioni Wella e, proprio tramite quest’azienda, avevo avuto modo di conoscere Stefano. Era molto più di un collega, era un amico dal cuore grande e tutti gli volevano bene. Mancherà tantissimo a tutto lo staff e alle tante clienti che si affidavano alle sue sapienti mani».

Su Facebook le colleghe anconetane lo ricordano così: «Eri parte di noi da più di 10 anni ormai, l’unico maschio perfettamente sintonizzato con un team di sole donne, spiritoso ma mai eccessivo, esigente ma sempre disponibile, professionale ma con un animo incredibilmente rock&roll, portavi mani sapienti da noi, portavi un amico, portavi esperienza, non solo sul campo ma di vita, con i tuoi infiniti viaggi, le tue conoscenze assurde, i tuoi aneddoti indimenticabili. Apprendere della tua scomparsa è stata una doccia gelida. Siamo state fortunate a conoscerti, tanto. I nostri weekend non saranno più gli stessi Maestro. Che la terra ti sia lieve. Sonia e le tue “bimbe”». Un altro amico e collega scrive: «Solitamente qui a Bologna in aeroporto c’eri tu che mi aspettavi, ed insieme si andava al lavoro. Oggi sono qui per salutarti un’ultima volta». Ieri sera è stata allestita la camera ardente a Misano Adriatico mentre i funerali si terranno oggi pomeriggio alle 15, alla parrocchia di Santa Maria Assunta a Dinazzano di Casalgrande, in provincia di Reggio Emilia.

