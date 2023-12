ANCONA Torrette in lacrime per la morte di Giorgio Manini, storico presidente del Comitato di Villa Turris e sempre in prima linea per tutelare il quartiere di Torrette. È scomparso il giorno dell’Immacolata all’età di 88 anni, nella sua abitazione e confortato dall’affetto dei figli e della moglie.

Manini è noto per aver portato avanti le sue battaglie per portare decoro al quartiere torretano. A ricordarlo, il rappresentante di Azione, Tommaso Fagioli: «Torrette perde un suo cittadino illustre, memoria storica nonché presidente del comitato Villa Turris. Caro Giorgio Manini, grazie per la tua amicizia, ci hai trasmesso l’ amore per il nostro quartiere e rimarrai sempre nel cuore di tutti noi». Domani l’addio alle 10.30 nella chiesa di Torrette.